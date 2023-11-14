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Сегодня, 17:15

Попова: «Скорее всего, Валиева или тренеры заполняли заявку перед «Гран-при» в Казани»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» объяснила, как в заявке Камилы Валиевой на этапе «Гран-при России» в Казани могла появиться запрещенная вторая секвенция.

Участница Олимпиады потеряла несколько баллов из-за несоответствия программы правилам.

«Заявка подается задолго до турнира, за неделю. Каждый тренер или спортсмен сам заполняет ее. Процентов на 90, это делала Валиева или тренеры. Может, есть в их команде человек, отвечающий за это, но, скорее всего, заполняли они. Может быть, произошла вынужденная ситуация, например, каскад с другим прыжком не шел. Причин может быть множество, но вряд ли кто-то специально ставил секвенцию, чтобы ее не засчитали.

И не ищите зла там, где его нет. Судьям очень сложно было посчитать, стала бы Валиева четвертой или второй. Люблю комментарии: «Вот это ювелирно они фигуристов развели, одного под другого поставили на 17 сотых!» Это высчитать нереально за такое время», — сказала Попова.

Валиева набрала 213,59 балла по сумме двух прокатов и заняла четвертое место на этапе «Гран-при России» в Казани.

Фигурное катание
Камила Валиева
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