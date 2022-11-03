Ученица Плющенко планирует исполнить тройной аксель в юбилей своего тренера

Российская фигуристка Софья Титова представила ориентировочный план своей короткой программы на этапе «Гран-при России» среди юниоров.

Спортсменка начнет свой прокат с каскада тройной аксель+тройной тулуп. Также фигуристка исполнит двойной аксель и тройной риттбергер.

Отметим, что двойной аксель — это обязательный элемент в короткой программе для юниорок. Тройной аксель юниоркам разрешается прыгать только в каскаде с другим элементом.

Напомним, что сегодня, 3 ноября, тренер Титовой Евгений Плющенко отмечает свой 40-летний юбилей.