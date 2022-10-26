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Сегодня, 15:45

Оценки Валиевой по делу? Live «СЭ» с Бетиной Поповой в 18:30!

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В среду на YouTube-канале «Кваксель» пройдет эфир по итогам первого этапа «Гран-при России». В студии «Спорт-Экспресса» мы будем обсуждать результаты и судейство с фигуристкой, тренером и хореографом Бетиной Поповой.

Также ожидаем по Zoom телекомментатора Андрея Журанкова, который выйдет в эфир из необычного места. Ведущие — Анастасия Рацкевич и Дмитрий Кузнецов.

По делу ли выиграла Валиева и каким видится ее будущее? Как Тарасова/Морозов умудрились проиграть турнир пар? Становится ли «Гран-при России» топ-турниром или параллельно проходивший Skate America выглядел мощнее?

Все это обсудим в студии начиная с 18:30 по московскому времени. Присоединяйтесь и пишите свои вопросы и комментарии!

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