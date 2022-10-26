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Сегодня, 14:32

Тамара Москвина считает, что Бойкова и Козловский здорово выступят на «Гран-при России» в Сочи

Анна Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Тамара Москвина поделилась ожиданиями от выступления своих подопечных Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на втором этапе «Гран-при России» в Сочи.

«Они сейчас очень хорошо готовы, повысили сложность прыжкового содержания в короткой и произвольной программах. У них две новые программы. Я считаю, что они выступят здорово», — приводит слова Москвиной Metaratings.ru.

Второй этап «Гран-при России» пройдет в Сочи с 28 по 30 октября. Пары представят свои короткие программы 29 октября, а произвольные — 30 октября.

На первом этапе «Гран-при России» в Москве победила пара Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

Источник: https://metaratings.ru/news/tamara-moskvina-schitayu-chto-boykova-i-kozlovskiy-zdorovo-vystupyat-v-sochi-1395638/
Фигурное катание
Тамара Москвина
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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