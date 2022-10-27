Жилина с тройным акселем выиграла короткую программу среди юниоров на втором этапе «Гран-при России»
Вероника Жилина, исполнив тройной аксель, выиграла короткую программу среди юниоров на втором этапе «Гран-при России» в Сочи.
Фигуристка из академии Плющенко набрала 76,67 балла. Второй стала Алиса Двоеглазова, у нее — 70,96 балла. Третье место заняла Агата Петрова (66,56 балла).
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
2-й этап
«Бархатный сезон»
Сочи
Девушки, КМС
Короткая программа
1. Вероника Жилина — 76,67
2. Алиса Двоеглазова — 70,96
3. Агата Петрова — 66,56
4. Таисия Щербинина — 62,49
5. Дина Хуснутдинова — 61,71
6. Кира Трофимова — 61,50
7. Ева Зубкова — 61,36
8. Людмила Фурсова — 60,33
9. Ирина Мигаленя — 60,06
10. Алиса Шатохина — 54,65
11. Анастасия Марасанова — 54,46
12. Камилла Нелюбова — 54,44
13. Алиса Полякова — 51,99
14. Мария Ганина — 51,84
15. Ярослава Иванова — 50,02
16. Анастасия Быкова — 47,32
17. Маргарита Веселова — 39,05
18. Дарья Сафронова — 38,67