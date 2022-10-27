Жилина с тройным акселем выиграла короткую программу среди юниоров на втором этапе «Гран-при России»

Вероника Жилина, исполнив тройной аксель, выиграла короткую программу среди юниоров на втором этапе «Гран-при России» в Сочи.

Фигуристка из академии Плющенко набрала 76,67 балла. Второй стала Алиса Двоеглазова, у нее — 70,96 балла. Третье место заняла Агата Петрова (66,56 балла).

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

2-й этап

«Бархатный сезон»

Сочи

Девушки, КМС

Короткая программа

1. Вероника Жилина — 76,67

2. Алиса Двоеглазова — 70,96

3. Агата Петрова — 66,56

4. Таисия Щербинина — 62,49

5. Дина Хуснутдинова — 61,71

6. Кира Трофимова — 61,50

7. Ева Зубкова — 61,36

8. Людмила Фурсова — 60,33

9. Ирина Мигаленя — 60,06

10. Алиса Шатохина — 54,65

11. Анастасия Марасанова — 54,46

12. Камилла Нелюбова — 54,44

13. Алиса Полякова — 51,99

14. Мария Ганина — 51,84

15. Ярослава Иванова — 50,02

16. Анастасия Быкова — 47,32

17. Маргарита Веселова — 39,05

18. Дарья Сафронова — 38,67