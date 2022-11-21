Губерниев — о ситуации Трусовой с Первым каналом: «Комментатор должен быть всегда за спортсмена»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на ситуацию между российской фигуристкой Александрой Трусовой и Первым каналом.

«Я не знаю, заговор ли это или нет, но комментаторы должны в любом случае делать свою работу вне зависимости от отношения к спортсмену. Нам все спортсмены дороги. Поэтому если комментаторы молчали, это не совсем профессионально. Возможно, Гришин и Траньков люди подневольные. Но в этой ситуация, хоть я и человек корпоративный, я полностью за Трусову. Хочу поддержать ее и послать ей лучи поддержки. Наша главная цель состоит в том, чтобы поддерживать спортсменов, чем я бесконечно занимаюсь.

Есть категория спортсменов, к которым я отношусь по-разному: кого-то уважаю больше, кого-то меньше, кого-то вообще не уважаю, чего греха таить. Но какое это отношение имеет к зрителям, к моей работе? Я лучше в таком случае припрячу подальше свое недовольство. Если спортсмен показывает результат, если старается, я буду его поддерживать. Иногда я критикую спортсменов, но моя критика связана с тем, чтобы кого-то встряхнуть. Я позволил себе однажды назвать Максима Цветкова слабаком, потом, когда он отобрался на Олимпиаду, я в прямом эфире извинился перед ним. Он оказался очень полезным игроком в команде. Мы все эмоциональные, но комментатор должен быть всегда за спортсмена. Нужно уметь разговаривать, договариваться", — цитирует Metaratings Губерниева.

19 ноября, во время короткой программы у женщин на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре в эфир попали слова комментаторов Александра Гришина и олимпийского чемпиона Максима Транькова об Александре Трусовой.