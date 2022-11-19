«Трусова — все для Первого канала». Кажется, в российском фигурном катании новый конфликт.

Что-то непонятное происходит с Александрой Трусовой и телеканалом, транслирующим фигурное катание.

Казалось бы, в нынешних нелегких условиях, терпя невзгоды и лишения изоляции, надо всем объединиться и делать одно дело — спасать спорт и фигурное катание. Но объединение — точно не про фигурное катание. И даже через несколько дней после трагической кончины президента федерации Александра Горшкова никакого перемирия нет — наоборот, как оказалось, Первый канал повздорил со штабом Светланы Соколовской и Александры Трусовой. Во всяком случае — уж слишком много свидетельств этому.

Огонь по штабам

Все стало известно после того, как в эфир Первого канала просочились слова комментаторов Александра Гришина и олимпийского чемпиона Максима Транькова об Александре Трусовой.

Гришин начал: «Политика партии в том, что...» — однако не слышно, в чем же она таки заключается. Судя по всему, в игнорировании Трусовой. Траньков отвечает: «Трусова для Первого канала все».

Вдобавок к этому Первый канал:

— не показал ни момента проката Трусовой в хайлайтах короткой программы;

— не делал традиционное интервью с победительницей — ею стала Софья Самоделкина;

— не показывал тренера Трусовой и Самоделкиной Светлану Соколовскую.

Согласитесь, событие нетривиальное. Зачем главному партнеру федерации отказываться от самой медийной российской фигуристки с миллионом подписчиков в запрещенной соцсети?

А Трусова вышла в микст-зону без нашивки Первого канала. Шеврон был отодран. Во время интервью мы не обратили на это внимания — мало ли, не успели пришить, просто потерялся. Но вообще у фигуристов всегда требуют надевать куртки в kiss-and-cry, чтобы показать эмблемы всех спонсоров.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Информационный блок для Трусовой

Кроме того, в кулуарах корреспонденту «СЭ» удалось услышать от работников Первого канала, что на персону Трусовой поставлен «информационный блок». Руководитель спортивной дирекции Первого канала Ольга Черносвитова не ответила на звонки и сообщения «СЭ».

О причинах спекулировать пока рано — надо спросить у героев истории. Также интересно, как будут показывать других членов группы Соколовской — в частности, Марка Кондратюка. Однако известно, что за демонстрацию нашивок спонсоров фигуристы получали плату — не очень большую, но все же получали. Да и со многими фигуристками — например, с Анной Щербаковой — почти невозможно сделать видеоинтервью, источники «СЭ» объясняют это особыми отношениями с Первым.

Очевидно, сейчас отношения Первого канала и Русской Ракеты заморожены. Очень вероятно, что из-за неких финансовых/контрактных обязательств — возможно, телевизионщикам не понравились некие активности Трусовой. Она, в конце концов, при Евгении Плющенко ходила на другой телеканал и участвовала в съемках фильма. Но до ухода от Этери Тутберидзе все было нормально. Может быть, и это повлияло? Увы, официально об этом никто, скорее всего, ничего не скажет.