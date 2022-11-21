Авербух заявил, что ему надоело отвечать на вопросы о прокатах Трусовой

Хореограф и постановщик ледовых программ Илья Авербух резко отреагировал на вопросы о выступлении Александры Трусовой на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре.

«Мне надоело уже. Из-за того, как покаталась Трусова, мы должны все сдохнуть сейчас?» — приводит слова Авербух Legalbet.

Первое место на «Гран-при» заняла Софья Самоделкина, набрав 217,87 балла. Трусова заработала 213,80 балла. Замкнула тройку Ксения Гущина (196,18).