Фролова рассказала, что может усложнить программу из-за неудавшегося в короткой программе риттбергера

Российская фигуристка Анна Фролова поделилась впечатлениями после произвольной программы на этапе «Гран-при России» в Перми и рассказала о том, какие у нее чувства после неудавшегося прыжка в короткой программе.

— Ощущения сегодня отличные. Гораздо меньше нервничала, чем в Самаре, это радует. Мне нравится внутреннее состояние, что я готова хоть каждую неделю выступать, максимально заряжена на прогресс. Чувствовала себя поувереннее сегодня. По элементам это полуфабрикат программы. Нужно все накатывать, добавлять уверенности. Самое главное, что это решаемо. Нужно работать и все получится.

— Не устала каждую неделю соревноваться?

— Я не устала. Еще поеду на соревнования в Саранск. Разница во времени в Самаре была незаметна, а здесь было сложно вставать на тренировку. Я попала в первую разминку и по московскому времени сегодня встала в 4:45. Это было очень сложно в первые две секунды после пробуждения. Чуть-чуть пожалела, что у меня два этапа подряд. Но потом собралась и пошла. Сколько спала? Легла в 12 по Москве. Плюс я поспала после тренировки. Поэтому энергии было достаточно.

— Ты делаешь вращения в разные стороны.

— Голова кружится после любого вращения. Так получилось, что в детстве, когда я недолго каталась у Ильи Климкина, он ставил вращения в разные стороны. Он этим отчасти прославился. Он в детстве сказал нам: попробуйте вот так. У меня тогда уже получалось более-менее. Потом я долго не тренировала это совсем. Но когда поменяли правила, я снова начала тренировать эти вращения, и навык быстро вернулся.

— Показалось, что на риттбергере ты волновалась.

— Риттбергер отныне — мой любимый элемент. Видимо, у меня теперь на соревнованиях с ним какие-то сложные отношения. На разминке все отлично, на тренировке тоже. А вот на старте ножки подрагивают, да. Будем думать — что с этим делать. Возможно, это знак, что нужно усложнять контент и ставить флип, может, наоборот, нужно еще больше прыгать риттбергер, чтобы не слетать с ребра и не улетать куда-то не в ту сторону. Может быть, я неосознанно побаивалась этого прыжка, но мыслей о том, что я сейчас слечу с ребра не было.

По сумме двух программ на этапе «Гран-при России» в Перми Фролова набрала 183,60 балла.