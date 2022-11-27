Жулин назвал выход в финал «Гран-при России» двух его дуэтов хорошим результатом

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что доволен выступлениями своих учеников Елизаветы Шанаевой и Павла Дроздова, а также Софьи Тютюниной и Андрея Багина. Обе пары прошли в финал серии «Гран-при России».

«Все хорошо, я очень рад, что обе мои пары обеспечили себе место в финале, все идет по плану. Дальше — подготовка к чемпионату России, будем усиленно работать в Москве», — цитирует Жулина ТАСС.

Чемпионат России пройдет в Красноярске в конце декабря, финал — в марте в Сочи.