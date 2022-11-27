Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 13:38

Жулин назвал выход в финал «Гран-при России» двух его дуэтов хорошим результатом

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что доволен выступлениями своих учеников Елизаветы Шанаевой и Павла Дроздова, а также Софьи Тютюниной и Андрея Багина. Обе пары прошли в финал серии «Гран-при России».

«Все хорошо, я очень рад, что обе мои пары обеспечили себе место в финале, все идет по плану. Дальше — подготовка к чемпионату России, будем усиленно работать в Москве», — цитирует Жулина ТАСС.

Чемпионат России пройдет в Красноярске в конце декабря, финал — в марте в Сочи.

Источник: https://tass.ru/sport/16436705
Александр Жулин
0
Читайте также
Дискриминация русских женщин без ультра-си. Что не так с правилами фигурного катания?
Месси вытащил команду из пропасти. Но для фаворита игра Аргентины ужасна
ВСУ нанесли удар по центру Донецка
Российскому военнослужащему отказали в операции в украинском плену
Экс-работник Белого дома заявил о способности РФ уничтожить Киев за день
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тютюнина и Багин объяснили, почему не смогли заснуть в ночь перед произвольным прокатом на «Гран-при» в Перми
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости