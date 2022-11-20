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Сегодня, 12:45

5-й этап «Гран-при России»: прямая трансляция произвольной программы женщин

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В воскресенье, 20 ноября, на 5-м этапе «Гран-при» России в Самаре женщины представят произвольные программы. После короткой программы лидирует Софья Самоделкина. Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова замыкает тройку лидеров (69,50).

Порядок выступлений

Первая разминка

1. Ольга Мокейкина

2. Софья Воронцова

3. Рената Губашева

4. Агнета Латушкина

5. Анастасия Морозова

Вторая разминка

6. Арина Онищенко

7. Софья Чаплыгина

8. Ксения Гущина

9. Александра Трусова

10. Анна Фролова

11. Софья Самоделкина

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

Фигурное катание
Александра Трусова
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