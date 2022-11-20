Радионова отреагировала на срыв акселя Трусовой в короткой программе на «Гран-при России»

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании, хореограф Елена Радионова прокомментировала срыв двойного акселя серебряным призером Олимпиады в Пекине Александрой Трусовой в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Самаре.

Фигуристка заявила в прокате двойной аксель, но в итоге прыгнула лишь одинарный.

«Этот прокат Саши, по сравнению с ее первым этапом, был увереннее, и по прыжкам это было заметно, даже несмотря на то, что она сорвала двойной аксель», — цитирует Родионову ТАСС.