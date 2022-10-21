Первый этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть

В субботу, 22 октября, стартует первый этап «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы». В первый соревновательный день мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты выступят с короткими программами.

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

Серия включает 6 турниров, которые пройдут в Москве, Сочи, Казани, Москве, Самаре и Перми. На каждом этапе Гран-при смогут выступить до 8 спортивных пар, 10 танцевальных дуэтов и по 12 фигуристов одиночного катания (женщины, мужчины).

22 октября, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

13:30

Женщины, короткая программа

15:00

Пары, короткая программа

17:30

Мужчины, короткая программа

18:50

23 октября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец

13:00

Пары, произвольная программа

14:45

Женщины, произвольная программа

16:45

Мужчины, произвольная программа

18:15

Участники:

Женщины

Софья Акатьева, Камила Валиева, Карина Аскарова, Алина Горбачева, Мария Гречихина, София Захарова, Анастасия Зинина, Маргарита Ковалева, Анастасия Молчанова, Полина Свириденко, Анастасия Хахыртдинова, Валерия Шульская.

Мужчины

Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Евгений Зенкин, Кирилл Кельманов, Иван Попов, Иван Соболев, Степан Тартыгин.

Пары

Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (снялись из-за травмы), Наталья Хабибулина — Илья Княжук, Дарья Бояринцева — Роман Плешков, Виктория Васильева — Роман Запорожец, Агния Свинцицкая — Владимир Следь.

Танцы на льду

Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол, Аннабель Морозова — Дэвид Нарижный, Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев, Яна Матвейшина — Тимофей Субботин, Александра Прокопец — Александр Васькович.