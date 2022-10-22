1-й этап «Гран-при России» расписание соревнований 22 октября

В субботу, 22 октября, стартует первый этап серии «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы». В первый соревновательный день мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты выступят с короткими программами.

Среди участников — Камила Валиева, Софья Акатьева, Михаил Коляда, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и другие.

Расписание соревнований:

Танцы на льду, ритм-танец

13:30

Женщины, короткая программа

15:00

Пары, короткая программа

17:30

Мужчины, короткая программа

18:50

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

Первый этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть