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Сегодня, 09:00

1-й этап «Гран-при России» расписание соревнований 22 октября

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу, 22 октября, стартует первый этап серии «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы». В первый соревновательный день мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты выступят с короткими программами.

Среди участников — Камила Валиева, Софья Акатьева, Михаил Коляда, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и другие.

Расписание соревнований:

Танцы на льду, ритм-танец

13:30

Женщины, короткая программа

15:00

Пары, короткая программа

17:30

Мужчины, короткая программа

18:50

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

Первый этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть

Фигурное катание
Камила Валиева
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Первый этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть
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