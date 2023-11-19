Синицына — о гостинице в Самаре: «У нас хороший отель, не «Волга». Не завидую тем, кто там был»

Фигуристка Ксения Синицына после победы на пятом этапе российской серии «Гран-при» в Самаре рассказала, что планирует делать после соревнований и высказалась об условиях в отеле «Авеню 7», куда заселили некоторых участников.

«Поедем отмечать сейчас. У нас там хороший отель с бассейном, с ребятами заранее договорились взять купальники в Самару. У нас хороший отель, слава богу не «Волга. Не завидую тем, кто там был», — сказала Синицына.

Ранее ряд фигуристов юниорской сборной России высказывались об условиях проживания в гостинице «Волга» 1961 года постройки в негативном ключе. По сети распространялись фотографии с насекомыми в отеле и использованными предметами личной гигиены в номерах.

Синицына набрала 216,08 балла по сумме двух прокатов.