Тарасова назвала заслуженной победу Синицыной: «Все элементы очень качественные, она всегда этим отличалась»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» высказалась о выступлениях женщин на пятом этапе серии «Гран-при России» в Самаре.

«Сегодня девочки ошибались. Это начало сезона, — сказала Тарасова «СЭ». — Хотя они должны быть уже готовы. К чемпионату России они будут, безусловно, выступать лучше».

Также Тарасова высказалась о победительнице соревнований Ксении Синицыной.

«У Ксении очень хороший прокат. Классный, чистый. Все элементы, которые она сделала, очень качественные. Она всегда этим отличалась. Сейчас это вылилось в победу. Совершенно заслужено. Она мне очень понравилась. Ей, конечно, еще есть к чему стремиться. Но во всяком случае, после долго перерыва она пришла в себя», — добавила Тарасова.

19-летняя спортсменка лидировала после короткой программы, в которой она набрала 73,77 балла. В произвольной Синицына набрала 142,31 балла и получила 216,08 по сумме двух программ. Второе место заняла Дарья Садкова (210,71 балла), третье — Ксения Гущина (197,92).