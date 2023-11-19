Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 17:02

Тарасова назвала заслуженной победу Синицыной: «Все элементы очень качественные, она всегда этим отличалась»

Тарасова назвала заслуженной победу Синицыной в Самаре
Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» высказалась о выступлениях женщин на пятом этапе серии «Гран-при России» в Самаре.

«Сегодня девочки ошибались. Это начало сезона, — сказала Тарасова «СЭ». — Хотя они должны быть уже готовы. К чемпионату России они будут, безусловно, выступать лучше».

Также Тарасова высказалась о победительнице соревнований Ксении Синицыной.

«У Ксении очень хороший прокат. Классный, чистый. Все элементы, которые она сделала, очень качественные. Она всегда этим отличалась. Сейчас это вылилось в победу. Совершенно заслужено. Она мне очень понравилась. Ей, конечно, еще есть к чему стремиться. Но во всяком случае, после долго перерыва она пришла в себя», — добавила Тарасова.

19-летняя спортсменка лидировала после короткой программы, в которой она набрала 73,77 балла. В произвольной Синицына набрала 142,31 балла и получила 216,08 по сумме двух программ. Второе место заняла Дарья Садкова (210,71 балла), третье — Ксения Гущина (197,92).

Фигурное катание
Ксения Синицына
Татьяна Тарасова
0
Читайте также
Опубликовано первое видео применения кассетной бомбы РБК-500 по позициям ВСУ
В Благовещенске начали проверку после смерти потерявшей сознание в детсаду девочки
ОАК запатентовала новый сверхзвуковой самолет тактической авиации
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Синицына — о гостинице в Самаре: «У нас хороший отель, не «Волга». Не завидую тем, кто там был»

Ксения Синицына: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Самаре

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости