Самарин — о призовых за бронзу на «Гран-при России» в Москве: «Рад, что приду домой не с пустыми руками»

Серебряный призер чемпионата России Александр Самарин рассказал о прокате произвольной программы на этапе «Гран-при» России в Москве, где фигурист выиграл бронзовую медаль.

Также спортсмен рассказал об ощущениях от выигрыша призовых денег. За третье место он получил 200 тысяч рублей.

— Как медаль, не тяжелая?

— Медаль — как перышко.

— Как оценишь выступление?

— Вчера говорил, что голова работает, сегодня нет. Хорошо, что хотя в короткой сработала. Сегодня были допущены наиглупейшие детсадовские ошибки. Это неприятно, немного подпортило личное впечатление. Но были и положительные моменты. Сдвиг после открытых прокатов есть. Для первого старта — неплохо.

— Что тогда делать с головой?

— Прошлый сезон закончился давно, был большой перерыв. Теперь от старта к старту все потихоньку восстанавливается, накапливается, надо в соревновательной атмосфере показывать.

— На что потратишь призовые?

— Мечты есть. Это самое главное. Мечты мои — не ваши. Никогда не было проблем с тратой денег. Кажется, ни у одного человека с этим нет проблем. Они сейчас лишними не будут. Рад, что не с пустыми руками приду домой отсюда. Благодарю свою команду за проделанную работу и ту, которая нам еще предстоит. Спасибо федерации, что проводит «Гран-при России». Очень рад здесь дебютировать.

— Что в конце означал финальный жест?

— Это было в направлении одной из ошибок. Не каскадный день сегодня.

— В целом, рад выступлению?

— Сейчас непонятно, успел переодеться, а потом еще раз переодеться.

— Думал, что не попадешь в тройку?

— Не то что думал, знал. Рад, что с возрастом космос и энергия принимают меня. Главное, и от себя тоже добавлять, не рассчитывать всегда на это. Сегодня фортуна на моей стороне, а завтра надо своими ножками делать.

Самарин набрал 257,43 балла по сумме двух программ. Победителем соревнований стал Дмитрий Алиев (273,63), на второй строчке — Глеб Лутфуллин (258,20).