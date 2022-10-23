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Сегодня, 21:12

Бестемьянова назвала феноменальным прокат фигуристки Акатьевой на этапе «Гран-при России»

Мария Гусева
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высоко оценила произвольную программу Софьи Акатьевой на первом этапе серии «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы».

«Акатьева откаталась просто феноменально. Очень красивая музыкальная программа. Конечно, второй четверной у нее был недокрученный, но тройной аксель и первый четверной прыжок в каскаде — это было очень здорово. Она молодец, собралась. В сравнении со вчерашней короткой — небо и земля», — цитирует ТАСС Бестемьянову.

Камила Валиева с 244, 66 баллами победила на первом этапе «Гран-при России». Второе место заняла Софья Акатьева, набрав 236, 68 балла. Анастасия Зинина стала третьей (200, 43 балла).

15-летняя Акатьева тренируется под руководством заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе. Спортсменка дважды выиграла первенство России среди юниоров (2021, 2022) и становилась серебряным призером (2020), а также побеждала на этапах юниорских «Гран-при» в Польше и России в 2021 году.

Источник: https://tass.ru/sport/16132479
Фигурное катание
Анастасия Зинина
Камила Валиева
Наталья Бестемьянова
Софья Акатьева
Этери Тутберидзе
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