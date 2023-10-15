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Сегодня, 20:35

Фигурист едва не отрезал палец партнерше лезвием конька на этапе Гран-при России

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Падение Софии Качушкиной.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка София Качушкина, выступающая в танцах на льду с Марком Волковым, упала во время произвольного танца на этапе Гран-при России в Уфе.

Инцидент произошел во время исполнения дорожки шагов, когда фигуристы двигались близко к другу. Во время падения рука Качушкиной оказалась под коньком партнера, но Волков сориентировался и смог перепрыгнуть партнершу.

Качушкина и Волков стали пятыми как по итогам произвольной программы, так и по сумме двух программ (168,13).

София Качушкина / Марк Волков
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