Софья Леонтьева/Данил Горелкин: видео произвольного танца на «Гран-при России» в Уфе

Появилось видео произвольного танца Софьи Леонтьевой и Данила Горелкина на первом этапе «Гран-при России» в Уфе.

Фигуристы получили 113,11 балла и заняли третье место, уступив парам Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (123,05) и Ирина Хавронина/Девид Нарижный (118,31).

По сумме двух программ Леонтьева и Горелкин стали третьими, набрав 186,78 балла. Победителями этапа стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (202,40), на второй строчке — Ирина Хавронина и Девид Нарижный (196,68).

Следующий этап «Гран-при России» пройдет с 21 по 22 октября в Омске.