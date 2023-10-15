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Сегодня, 20:30

Ирина Хавронина/Девид Нарижный: видео произвольного танца на «Гран-при России» в Уфе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Ирина Хавронина и Девид Нарижный.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Появилось видео произвольного танца Ирины Хаврониной и Девида Нарижного на первом этапе «Гран-при России» в Уфе.

Фигуристы получили 118,31 балла и заняли второе место, уступив Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину (123,05).

По сумме двух программ Хавронина и Нарижный стали вторыми, набрав 196,68 балла. Победителями этапа стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (202,40), на третьей строчке — Софья Леонтьева и Данил Горелкин (186,78).

Следующий этап «Гран-при России» пройдет с 21 по 22 октября в Омске.

Фигурное катание
Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный
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