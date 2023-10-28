Фигурист Букин пообещал сбросить 4 килограмма до следующих соревнований

Российские фигурист Иван Букин, выступающий в дуэте с Александрой Степановой, прокомментировал победу в ритм-танце на третьем этапе серии «Гран-при России», который проходит в Красноярске.

«Для нас все это время пролетело очень быстро. Мы выходили, нервничали, переживали, очень скучали по этому ощущению. Понимаете, когда выходишь, это ощущение нервоза, оно эксклюзивное. Его нигде не получишь. Только именно что перед стартом. Это адреналин. Когда ты готов выйти и прямо откатать сейчас, чтобы выдохнуть. Вот сейчас выдох идет, но он недолгий, потому что завтра уже произволочка. И это новая эмоция! Но произволка она всегда проще, потому что ты уже привыкаешь к этому состоянию турнира и спокойно уже подходишь.

Костяк программы остался — рисунок. А именно хореография сверху, конечно, изменилась. И это для нас очень радостные изменения, потому что мы наконец-то начали чувствовать и ощущать себя в ней более свободно, более в нашем настроении. Хотя есть всегда, куда совершенствоваться. Нет возможности остановиться, всегда есть, над чем работать. И, конечно, это такой прокат среднего состояния в сезоне. Мы хотим работать и к чемпионату России, думаю, подойдем в идеальной форме. Будем и выглядеть прекрасно, и настроение передавать максимально сочно, и самое главное, мы не устанем.

Я 4 килограмма сбросил за месяц, но я в работе. Иногда хочется зайти съесть какую-нибудь вкусняшку, ну как это не порадовать себя вкусной едой? Иногда хочется какую-нибудь булочку с маком в шоколаде. Хочется, короче, пожрать иногда! Короче, в перспективе надеюсь еще 4 сбросить. Восемь в общей сложности будет нормально. До Москвы, давайте», — сказал Букин.

Отметим, что дуэт отсутствовал на соревнованиях полтора года.