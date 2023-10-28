Степанова — о первом соревновательном прокате спустя полтора года: «Хочется сбежать от чувства адреналина»

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным, прокомментировала победу в ритм-танце на третьем этапе серии «Гран-при России», который проходит в Красноярске.

«Так хочется куда-то деться от этого чувства адреналина, куда-то сбежать от него, но это невозможно. Не знаю, мне кажется это от старта к старту по-разному, и не понятно, от чего это зависит. То есть бывают такие старты, где ты вообще не нервничаешь, но это на одной из двух программ получается. И ты потом задаешь вопросы: «Почему так?» Ты не то, чтобы готов лучше к этому танцу или еще что-то. Это такой нерв, от которого действительно неизвестно, куда деться, сбежать. Или, может быть, не надо никуда сбегать, он, наоборот, помогает. Когда ты выходишь и совсем не нервничаешь, очень часто так бывает, что кто-то ошибается.

После контрольных прокатов в программе произошло достаточно много изменений. Плюс еще до этого старта мы думали поменять немножко характер танца. Поняли, что это немного не наша такая линия, не наше состояние. Все-таки мы не в театре, и, чтобы показывать все, что мы задумали, это надо прямо встать на сцену и показывать. Но мы катаемся, мы показываем фигурное катание, и такая программа — она легкая, «Be happy», она должна передавать это настроение. Много произошло изменений именно по элементам. Мы переделали поддержку, переделали чуть-чуть часть самбы, начало поменялось, по чуть-чуть везде что-то изменилось. Неизменными остались твиззлы.

Ожерелье? Я даже не знаю, сколько оно весит. Но оно реально такое увесистое, и мы даже его чуть-чуть расширяли, потому что до этого оно было прямо по шее и душило меня. На контрольных прокатах казалось еще нормально, но потом мы вышли на показательные, и я поняла, что надо переделывать. Реально к этой штуке надо привыкнуть», — сказала Степанова.

Отметим, что дуэт отсутствовал на соревнованиях полтора года.