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Сегодня, 17:14

Плющенко считает, что Титова перегорела к произвольной программе юниорского «Гран-при России»

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление фигуристки Софьи Титовой, которая представляет академию «Ангелы Плющенко», на третьем этапе юниорского «Гран-при России» в Казани.

Фигуристка допустила три грубые ошибки в произвольной программе.

«Идет борьба за первое место, у Софы серьезный контент — четверной сальхов, два тройных акселя. Девочка подготовилась очень хорошо, форма была и есть блестящая — ни единого срыва, ни шагу влево, ни шагу вправо, все четко было. Девочка перегорела, но мы на этом и учимся.

Когда я был на первом чемпионате мира в 15 лет, я оказался вторым после короткой программы. Там были Тодд Элдридж, Элвис Стойко, Леша Ягудин, это серьезные соперники. Я пришел домой и стать думать, как их обыгрывать. И конечно же произвольная программа не получилась. И сегодня такой опыт у Софы был», — отметил Плющенко ТАСС.

13-летняя Титова стала победительницей двух этапов юниорского «Гран-при России».

Источник: https://tass.ru/sport/16248407
Евгений Плющенко
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