Фигурист из группы Плющенко Сарновский — о конкуренции в семье: «На льду мой брат мне как враг»

Фигурист Никита Сарновский, который тренируется в академии «Ангелы Плющенко» рассказал о своих эмоциях после выступления на этапе «Гран-при России» в Казани.

На соревнованиях Сарновский стал вторым. Победил спортсмен из ЦСКА Григорий Федоров.

«Я делаю лутц, риттбергер, сальхов и тулуп. Сальхов и тулуп стабильно. От риттбергера в последний момент отказались, пока не готов. Жду прыжковый турнир, знаю меня планируют на него ставить. Будем усердно готовиться. Мне со всеми было бы интересно бороться, но больше с парнями наверное. Но девочки у нас тоже опасные, надо настраиваться. Я буду бороться до конца, настрой на победу. В России мне нравятся Макар Игнатов и Миша Коляда. На международной арене Нейтан Чен и Юма Кагияма.

У меня недавно было травма, я долго не катался. Полтора месяца пропустил. Сломал колено, мне делали операцию. Восстанавливался тяжело. Нам Евгений Викторович выделил дом, не надо как раньше вставать больше в шесть утра. Спокойно встаем в семь-полвосьмого. Высыпаемся. И стало намного проще. Моя семья? Общаюсь хорошо и с братом, и с сестрой. Но на льду мы с братом враги. Точнее, соперники. Конкуренты. Каждый сам за себя. С сестрой ездит мама всегда, нас с братом готовят ездить самостоятельно. Искать где посадка, где выход. Со следующего сезона будем отдельно ездить», — сказал Сарновский.

Отметим, что ранее победу среди юниорок заняла фигуристка из команды Плющенко Софья Титова.