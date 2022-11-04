Скобрев — о победе Титовой на «Гран-при России»: «Наша задача мотивировать ребят, у Плющенко созданы все условия»

Тренер академии «Ангелы Плющенко» Иван Скобрев прокомментировал победу Софьи Титовой на третьем этапе юниорского «Гран-при России».

— Хочу поздравить Софу и всю команду Евгения Викторовича — все большие молодцы. Я уже три месяца в «Ангелах Плющенко» и могу сказать, что все ребята из академии делают максимум для того, чтобы добиться результата. Это не только Софа, но и все, кто рядом с ней. Наша задача мотивировать ребят. Находить все необходимое, чтобы они становились лучше. На мой взгляд, у Плющенко созданы все условия для того, чтобы эти мотивационные моменты из них доставать.

— Как вы считаете, Плющенко вырос сейчас как тренер?

— Я бы не стал говорить, что Евгений был «низкий» как тренер. Он сам по себе глыба в фигурном катании. Но касательно тренерской деятельности, мое мнение, что каждый день вне зависимости от побед своих учеников тренер должен учиться. Чем больше будет этих уроков — и побед, и поражений, — тем тренер будет опытнее, мудрее, умнее, и добиваться результатов, которые перед ним ставят собственные спортсмены и болельщики, — сказал Скобрев в интервью Metaratings.ru.