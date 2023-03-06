Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 11:54

Энберт: «Наши фигуристки выступили интереснее, чем участницы чемпионата Европы»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях фигуристов, бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в парном катании Александр Энберт поделился впечатлениями от финала Гран-при России в одиночном катании среди женщин.

«В целом, у меня прекрасные впечатления, получился прекрасный турнир во всех дисциплинах. Это первый финал Гран-при в истории российского фигурного катания, и вышло очень классно и интересно, получил удовольствие от просмотра. Шикарные прокаты были у Туктамышевой, Акатьевой, Валиевой и у Петросян.

Сегодня был последний официальный прокат в этом сезоне и турнир был очень сильным по эмоциям. Было наслаждение высокого класса фигурного катания. Мы смотрели до финала Гран-при чемпионат Европы, где не было россиян, но наши фигуристки выступили ещё интереснее", — цитирует Энберта Metaratings.

Финал Гран-при России проходил в Санкт-Петербурге. Его победительницей стала Аделия Петросян (255,01 баллов). Камила Валиева (241,76) заняла вторую строчку, а Елизавета Туктамышева (241,61) стала третьей.

Источник: https://metaratings.ru/news/enbert-my-smotreli-chempionat-evropy-no-nashi-figuristki-vystupili-interesnee-v-finale-gran-pri-rossii-233203/
Фигурное катание
Александр Энберт
0
Читайте также
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
WSJ сообщила о потере наиболее подготовленных подразделений ВСУ в Артемовске
В Минобороны РФ сообщили о работе дополнительной горячей линии по СВО
ВКС России уничтожили базу дронов ВСУ в ДНР
В Донецке подросток подорвался на мине «Лепесток»
Популярное видео
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
«Гран-при» в Самаре: звонок Кондратюку, фанаты и Трусова
Авербух: пара Дмитриенко — Валиева, судейство, крах Коляды
Туктамышева победила: Тутберидзе и Плющенко проиграли?
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», третий этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энберт заявил, что по владению коньком Валиева вне конкуренции

Роднина восторженно оценила выступление Медведевой в виде шаурмы: «Очень симпатично»
Новости
RSS RSS
Все новости