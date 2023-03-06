Роднина восторженно оценила выступление Медведевой в виде шаурмы: «Очень симпатично»

Депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» оценила выступление известной фигуристки Евгении Медведевой в костюме шаурмы на шоу «Маска».

«Евгения Медведева очень активна в медиапространстве. Она замечательная, хорошая, молодая женщина. Чем не нравится? Мне кажется, очень многое, что она делает, очень симпатично!» — сказала Роднина «СЭ».

Ранее Евгения Медведева стала участницей шоу «Маска». Она выступила в костюме шаурмы.