Роднина восторженно оценила выступление Медведевой в виде шаурмы: «Очень симпатично»
Роднина восторженно оценила выступление Медведевой в виде шаурмы
Депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» оценила выступление известной фигуристки Евгении Медведевой в костюме шаурмы на шоу «Маска».
«Евгения Медведева очень активна в медиапространстве. Она замечательная, хорошая, молодая женщина. Чем не нравится? Мне кажется, очень многое, что она делает, очень симпатично!» — сказала Роднина «СЭ».
Ранее Евгения Медведева стала участницей шоу «Маска». Она выступила в костюме шаурмы.
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