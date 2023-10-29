Фигурист Грицаенко назвал себя про-феминистом: «Без поддержки женщин мужчина ничего не добьется»

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко прокомментировали свое выступление в произвольной программе на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске и рассказали об особенностях смыслового наполнения своего проката.

Осокина и Грицаенко набрали по сумме 214,93 балла и заняли второе место.

«Было сегодня волнительно немного, но уверенности уже больше, чем вчера. Сегодня мы выложились, на что работали, то и показали. В целом мы удовлетворены тем, как выступили. Ощущения собственные от проката могут быть обманчивыми, бывает, что окажется элемент выполнен лучше, чем ты думаешь», — сказала Осокина.

«Я удовлетворен оценками. Тот редкий случай, когда оценками больше, чем прокатом удовлетворен. Переживали конечно, это было видно. Допустил ошибки, которых можно было легко избежать. Но голову не исправить, нужно работать на стартах, более уверенным выходить на каждом турнире, так как было в прошлом сезоне.

У нас в песне поется, что мы живем в мире мужчин, они сделали то, сделали се. В общем, всем миром правят мужчины. Но мы показываем, что женщины делают большую часть работы, без поддержки женщин мужчина ничего не добьется. Конечно, я сам тоже про-феминист, как иначе. Как я без партнерши буду, без нее ничего я бы не занял, о чем может быть речь», — добавил Грицаенко.

Победителями на соревнованиях в Красноярске стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (221,20 балла).