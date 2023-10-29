Дмитрий Козловский: «Сам себя не вытащишь из болота — никто не поможет»

Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Козловский, выступающий в дуэте с Александрой Бойковой прокомментировал свое выступление в произвольной программе на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске. Дуэт набрал 221,20 балла по итогам двух дней и занял первое место.

«Все предельно понятно в целом. Были ошибки, в будущем их необходимо будет избегать. При подготовке к этому старту мы проделали колоссальную работу, на самом деле. Были готовы полностью, так что сетовать на какие-то проблемы точно не имеет никакого смысла. Будем работать в направлении чистых идеальных прокатов.

Настроение нейтральное… Задачу минимум выполнили, но были допущены грубые ошибки. Когда дело дойдет до чемпионата России, то там будут уже серьезные оппоненты. Соперники на высоком уровне катаются и нам нужно быть на таком же высоком уровне. Чтобы до них добраться, нужно кататься еще чище, чем сейчас.

Сам себя не вытащишь из болота никто не поможет, как говорил барон Мюнхгаузен, за нас никто элементы не сделает, на льду мы одни и рассчитывать можем только на себя», — сказал Козловский.

В межсезонье Бойкова и Козловский перешли из команды Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе.