Бойкова и Козловский выиграли соревнования спортивных пар на «Гран-при России» в Самаре

20 ноября на этапе «Гран-при России» по фигурному катанию в Самаре были разыграны медали в соревнованиях спортивных пар.

Первое место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они набрали 155,26 балла за произвольную программу и 239,28 по итоге всех соревнований.

Второе место заняли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (214,60 балла), третеь — Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (211, 09).

«Гран-при России»

5-й этап

Самара

Пары

Итоговое положение

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 239,28 балла

2. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 214,60

3. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 211,09

4. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько — 189,28

5. Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев — 186,28

6. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 179,72

7. Таисия Собинина — Илья Миронов — 171,67

Произвольная программа

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 155,26 балла

2. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 139,41

3. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 138,86

4. Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев — 127,15

5. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько — 123,73

6. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 112,86

7. Таисия Собинина — Илья Миронов -106,75