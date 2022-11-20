Бойкова и Козловский выиграли соревнования спортивных пар на «Гран-при России» в Самаре
20 ноября на этапе «Гран-при России» по фигурному катанию в Самаре были разыграны медали в соревнованиях спортивных пар.
Первое место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они набрали 155,26 балла за произвольную программу и 239,28 по итоге всех соревнований.
Второе место заняли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (214,60 балла), третеь — Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (211, 09).
«Гран-при России»
5-й этап
Самара
Пары
Итоговое положение
1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 239,28 балла
2. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 214,60
3. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 211,09
4. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько — 189,28
5. Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев — 186,28
6. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 179,72
7. Таисия Собинина — Илья Миронов — 171,67
Произвольная программа
1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 155,26 балла
2. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 139,41
3. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 138,86
4. Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев — 127,15
5. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько — 123,73
6. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 112,86
7. Таисия Собинина — Илья Миронов -106,75