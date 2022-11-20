Бетина Попова: «Приходится говорить, что у нас в танцах достаточно сильный провал, нет явных лидеров»

Хореограф и тренер Бетина Попова прокомментировала ошибки дуэтов на пятом этапе «Гран-при России» по фигурному катанию в Самаре.

«Приходится говорить, что у нас в танцах достаточно сильный провал, нет явных лидеров. Пока наши молодые пары — Василиса с Валерием и Ирина с Дарио — выглядят более уверенно, чем взрослые пары. Когда приходишь в танцы, первое, что говорят, — в танцах не падают, для танцев падения и такое количество срывов — нонсенс, это следствие того, что пары не скатаны, у них недостаточно опыта, уверенности в себе. Конечно, в танцах очень пока грустная картина, особенно на этом этапе.

У Лизы с Егором уже второй этап падения, но в Сочи Егор Лизу удержал, а в произвольной Егор, видимо, решил сравнять счет падениям. Падение было прямо на дорожке шагов. Пока у нас самые сильные — более молодые ребята, их катание более мощное, интересное и завораживающее", — приводит ТАСС слова Поповой.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали первыми на пятом этапе «Гран-при России». Базин дважды упал во время исполнения произвольного танца. Второе место занял дуэт Елизавета Шанаева — Павел Дрозд, который также допустил ошибку.