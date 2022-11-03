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Сегодня, 14:00

Попова — о низкой посещаемости фигурного катания в Сочи: «Ситуация странная, был классный состав»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» прокомментировала организацию этапа «Гран-при России» в Сочи, на котором трибуны заполнились лишь на 25%.

— Действительно Олимпийский парк в это время — не самое людное место. Все, кто был, пришли. Но зрителей было критически мало. Сравнивая с тем же «Гран-при Канады», говорили: не будет наших спортсменов, не будет интереса, но в Канаде полные трибуны даже на показательных. Ситуация немного странная, потому что в Сочи был классный состав. И грустная. Цены ли, время года — не знаю, все повлияло. И это печально. Хочется, чтобы были полные трибуны. Это зависит от региона, думаю. В Казани будут полные трибуны на Валиевой и Тарасовой, а не как в Сочи, где остались случайно отдыхающие, — сказала Попова.

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Фигурное катание
Бетина Попова/Сергей Мозгов
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