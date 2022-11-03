Бетина Попова: «Объективно произвольная Трусовой была завалена, но она сильнее Яметовой»

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» высказалась о борьбе Александры Трусовой и Вероники Яметовой за бронзу этапа «Гран-при» в Сочи. Девушек разделили 3,5 балла.

— Вероника классная, у нее прекрасные прокаты. Но еще юниорка. Видно в катании, зажатости спины, есть моменты, в которых конкретно читается детское катание. Соревноваться с Трусовой даже с такими ее прокатами пока сложно. Произвольная Сашей была завалена, скажем объективно. Это не ее уровень. Но скорость, сила раската у нее сильнее. Хабибуллина/Княжук объективно обогнали Тарасову/Морозова, потому что намного сильнее сделали технику. Здесь все не так. Саша не просто вышла и с двойными покаталась и ушла, у нее был четверной лутц в заявке. Вероника еще свое возьмет, девочка многообещающая. Постановщик у нее очень постарался, — заключила Попова.