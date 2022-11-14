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Сегодня, 11:35

Авербух оценил выступление фигуристов на «Гран-при России» в Москве

Виктория Кравченко
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Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал выступление фигуристов на «Гран-при России» в Москве.

«Было очень интересно наблюдать за соревнованиями танцоров, все показали довольно высокий уровень. Результаты очень близкие, и все три пары мне понравились. Очень радостно за Кагановскую и Ангелопола, они хорошо откатались, первый раз выиграли этап Гран-при. У них очень интересная постановка, и я хочу поздравить Анжелику Крылову», — цитирует Авербуха ТАСС.

Четвертый этап «Гран-при России» завершился вчера, 13 октября. Победителями в танцах на льду стали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Второе место заняли Софья Тютюнина и Андрей Багин, третьими стали Ирина Хавронина и Дарио Чиризано.

Источник: https://tass.ru/sport/16314787
Илья Авербух
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