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Сегодня, 13:16

Плющенко прокомментировал выступление Муравьевой на «Гран-при» в Москве

Виктория Кравченко
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Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил выступление своей ученицы Софьи Муравьевой на четвертом этапе «Гран-При России» в Москве. Спортсменка заняла второе место.

«Софья Муравьева травмирована, была небольшая травма, которая не давала работать на 100 процентов программу и техническую составляющую. То, что Соня показала свой характер и две достойно откатанные программы, я очень доволен. Короткая программа была сделана чисто с ультра-си с три с половиной оборота максимум. Сделано с очень хорошим набором, посылом и прокатом. Что касается произвольной программы, то я тоже доволен. Был выполнен аксель три с половиной оборота с тройным тулупом», — цитирует Плющенко Legalbet.

Муравьева набрала 230,56 балла, заняв второе место. Третьей стала Софья Акатьева (225,37), первая — Елизавета Туктамышева (234,63).

Источник: https://legalbet.ru/news/plyushenko-o-serebre-muravyovoj-u-moej-sportsmenki/
Евгений Плющенко
Софья Муравьева
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