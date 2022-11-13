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Сегодня, 23:45

Фигуристка Акопова пройдет обследование в Москве после снятия с «Гран-при»

Иван Шитик
Корреспондент
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Фигуристка Карина Акопова, выступающая в парном катании с Никитой Рахманиным, останется на обследование в Москве после снятия с четвертого этапа «Гран-при России», информирует ТАСС.

Акопова и Рахманин приняли решение сняться с соревнований перед произвольной программой на четвертом этапе Гран-при России в Москве из-за травмы партнерши.

«На разминке у Карины прихватило спину, пришлось сняться. Эта травма ее уже беспокоила, произошло обострение. Карина остается в Москве для прохождения обследования и лечения», — рассказал тренер спортсменов Федор Климов.

На чемпионате России в декабре 2021 года фигуристы заняли шестое место.

Источник: https://tass.ru/sport/16312777
Карина Акопова/Никита Рахманин
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