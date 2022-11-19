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Авербух не считает сенсацией третье место Трусовой после короткой программы на этапе «Гран-при России» в Самаре

Алина Савинова
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Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух поделился мнением о выступлении российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на пятом этапе «Гран-при России».

«Саша Трусова объективно не успела набрать форму в начале сезона, мы это видели. Рассчитывать, что это произойдет по щелчку пальцев, наверное, не приходится. Поэтому я бы не говорил, что это какая-то сенсация. Саша перешла к новому тренеру, надо просто дать возможность ей войти в новую команду, думаю, постепенно она будет возвращать ту форму, к которой мы все привыкли», — цитирует ТАСС Авербуха.

Трусова заняла третье место по итогам короткой программы на этапе «Гран-при России» в Самаре. Лидером стала Софья Самоделкина. Второй результат показала Анна Фролова.

Источник: https://tass.ru/sport/16377053
Фигурное катание
Александра Трусова
Илья Авербух
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