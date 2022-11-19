Фигуристы Павлюченко и Ходыкин не выступят на последнем этапе «Гран-при России» в Перми
Фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, выступающие в парном катании, пропустят заключительный, шестой этап «Гран-при России», который пройдет в Перми, информирует ТАСС.
Ранее фигуристы пропустили первый этап серии из-за травмы партнерши.
Шестой этап «Гран-при России» пройдет в Перми 26-27 ноября.
Спортсмены являются чемпионами мира среди юниоров (2018), бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020), двукратными бронзовыми призерами чемпионата России (2020, 2021).
Источник: https://tass.ru/sport/16376911
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