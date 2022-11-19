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Сегодня, 19:57

Фигуристы Павлюченко и Ходыкин не выступят на последнем этапе «Гран-при России» в Перми

Иван Шитик
Корреспондент
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Фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, выступающие в парном катании, пропустят заключительный, шестой этап «Гран-при России», который пройдет в Перми, информирует ТАСС.

Ранее фигуристы пропустили первый этап серии из-за травмы партнерши.

Шестой этап «Гран-при России» пройдет в Перми 26-27 ноября.

Спортсмены являются чемпионами мира среди юниоров (2018), бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020), двукратными бронзовыми призерами чемпионата России (2020, 2021).

Источник: https://tass.ru/sport/16376911
Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин
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