Попова: «Кондратюк приучил нас к тому, что можно считать его лидером сборной»

Российская фигуристка Бетина Попова поделилась мнением об итогах короткой программы у мужчин на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре.

Кондратюк выиграл короткую программу в Самаре. За свой прокат он получил 102,84 балла. Вторым стал Андрей Мозалев, который набрал 97,61 балла. Третью строчку занял Глеб Лутфуллин (92,77 балла).

«За последнее время Марк приучил нас к тому, что можно считать его лидером сборной. Хотя сегодня выступление Мозалева было на шикарном уровне — он выступил совершенно потрясающе, и техническая оценка у них, в целом, была рядышком. Поэтому в произвольной программе будет серьезная борьба. Но, конечно, Марк показывает очень высокий уровень катания, и стабильности, и нервов — так что действительно можно сказать, что это лидер сборной», — цитирует Попову «Газета.ru».

Произвольную программу фигуристы покажут в воскресенье, 20 ноября.