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Сегодня, 15:32

Трусова — о вышедшем на лед фанате: «Не знаю, почему он вышел»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Незнакомец подарил Александре Трусовой букет.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о вышедшем на лед фанате после ее проката на «Гран-при России» в Самаре.

«Было лучше, чем в Сочи. Приятна такая поддержка, но больше ничего комментировать бы не хотелось. Не знаю, почему этот молодой человек вышел. Просто упал бы, страшно же. Не очень удобно без коньков. Вступиться? Не буду в это вмешиваться. Поменялось мировоззрение? Олимпиада повлияла. На мне не было нашивки Первого канала? Давайте я просто пойду», — сказала Трусова.

Трусова за произвольную программу получила от судей 144,30 балла. По сумме двух выступлений у нее 213,80 балла.

Фигурное катание
Александра Трусова
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