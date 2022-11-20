Трусова — о вышедшем на лед фанате: «Не знаю, почему он вышел»

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о вышедшем на лед фанате после ее проката на «Гран-при России» в Самаре.

«Было лучше, чем в Сочи. Приятна такая поддержка, но больше ничего комментировать бы не хотелось. Не знаю, почему этот молодой человек вышел. Просто упал бы, страшно же. Не очень удобно без коньков. Вступиться? Не буду в это вмешиваться. Поменялось мировоззрение? Олимпиада повлияла. На мне не было нашивки Первого канала? Давайте я просто пойду», — сказала Трусова.

Трусова за произвольную программу получила от судей 144,30 балла. По сумме двух выступлений у нее 213,80 балла.