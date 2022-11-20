Незнакомец подарил Трусовой букет прямо на льду после проката в Самаре
Незнакомец подарил российской фигуристке Александре Трусовой букет прямо на льду после проката произвольной программы на «Гран-при» в Самаре.
Молодой человек вышел к спортсменке на лед с букетом красных роз. Отметим, что его никто не остановил.
Незнакомец подарил Трусовой букет.
Незнакомец подарил Трусовой букет.
Трусова за произвольную программу получила от судей 144,30 балла. По сумме двух выступлений у нее 213,80 балла.
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