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Сегодня, 15:24

Незнакомец подарил Трусовой букет прямо на льду после проката в Самаре

Анна Горшкова
Корреспондент
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Незнакомец подарил Александре Трусовой букет.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Незнакомец подарил российской фигуристке Александре Трусовой букет прямо на льду после проката произвольной программы на «Гран-при» в Самаре.

Молодой человек вышел к спортсменке на лед с букетом красных роз. Отметим, что его никто не остановил.

Незнакомец подарил Трусовой букет.
Незнакомец подарил Трусовой букет.
Незнакомец подарил Трусовой букет.
Незнакомец подарил Трусовой букет.

Трусова за произвольную программу получила от судей 144,30 балла. По сумме двух выступлений у нее 213,80 балла.

Фигурное катание
Александра Трусова
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