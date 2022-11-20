Незнакомец подарил Трусовой букет прямо на льду после проката в Самаре

Незнакомец подарил российской фигуристке Александре Трусовой букет прямо на льду после проката произвольной программы на «Гран-при» в Самаре.

Молодой человек вышел к спортсменке на лед с букетом красных роз. Отметим, что его никто не остановил.

Незнакомец подарил Трусовой букет.

Незнакомец подарил Трусовой букет.

Трусова за произвольную программу получила от судей 144,30 балла. По сумме двух выступлений у нее 213,80 балла.