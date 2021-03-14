Начинал на замерзшем озере, а теперь тренируется у Плющенко. Удивительная история Владимира Литвинцева

Фигурным катанием он начался заниматься в Ухте вместе с Дмитрием Алиевым — а теперь планирует записать для чемпиона Европы биты.

Чемпионат мира в Стокольме начнется буквально через неделю — уже скоро фигуристы будут прилетать в Швецию, заезжать в отел и готовиться к старту. В этом году все будет даже серьезнее, чем в 2019 году — нужно будет сдавать ПЦР-тесты и ограничивать общение даже со своей командой.

Сборной России на этом старте официально не будет — наши спортсмены выступят под аббревиатурой федерации фигурного катания страны. Зато кроме российских фигуристов на этом старте будет много тех, кто перешел в другие команды. Для азербайджанца по паспорте Владимира Литвинцева шведский турнир — уже второй в карьере. Два года назад он стал на ЧМ-2019 семнадцатым, но в этот раз все может быть по-другому — в том числе и потому, что фигурист теперь тренируется в академии Евгения Плющенко.

Занятия на замерзшем озере

Володя (именно так в основном называют фигуриста) родился в городе Ухта республики Коми. Там он катался вместе с братом Андреем — их мать в детстве часто болела, у нее была астма, поэтому своих детей она отдала в фигурное катание для укрепления здоровья. Причем Литвинцев стал заниматься в три года — раньше, чем чемпион Европы Дмитрий Алиев. Так что на чемпионате Европы в Граце оказались сразу два фигуриста из достаточно небольшого города Ухта, где спортсмены начинали кататься на озере:

— Я очень хорошо помню свои первые тренировки — и даже на этом чемпионате Европы есть человек, с которым я начал кататься, — вспоминал в интервью Inside Skating после своей победы в Граце Дима Алиев. — Это Владимир Литвинцев, который сейчас катается за Азербайджан, мы вместе катались в Ухте. Вова, а также его старший брат Андрей Литвинцев, они уже катались, когда я присоединился. Мы все катались вместе на озере.

В 9 лет фигурист переехал в Москву и начал тренироваться в ЦСКА и тренировался сначала у Владимира Котина, а потом — у Алексея Четвертухина. Особо выдающихся успехов в выступлениях за Россию не было — Владимир даже ни разу не был на международных соревнованиях. Так что несколько лет назад тренеры предложили ему перейти в другую сборную — так был шанс побывать даже на чемпионатах Европы и мира:

— Почему Азербайджан? Потому что предложение было от Азербайджана, — рассказывал Литвинцев Sport24. — Других не было.

Президент федерации искал фигуриста, и я подошел. Я тогда прыгал тройной аксель, все тройные, еще в юниорах мог полтора года участвовать — по этим критериям подошел. Он приехал, посмотрел на меня, сказал «неплохо, пойдет». Потом я поехал в Баку, мне сделали там паспорт, и все — я вернулся как гражданин Азербайджана.

В сезоне-2018/19, первом в карьере Володи в сборной другой страны, он успел выступил на юниорском и взрослом чемпионатах мира. На страничке Литвинцева в Википедии еще значится, что он выиграл чемпионат Азербайджана. Но формально это не так — Владимир там единственный одиночник, поэтому и смысла проводить целый турнир нет. Второго фигуриста может и не быть еще долгое время, хотя на чемпионате Европы прошлого Литвинцев попал в десятку и заработал две квоты. Проблема в том, что спортсменов надо спонсировать и обеспечивать экипировку и тренировки, а у федерации Азербайджана финансов на это пока не хватает.

Жестокие проблемы с коленями

Несмотря на отсутствие крупных титулов, нельзя сказать, что фигурист меньше тренируется, чем те же Нэйтан Чен или Юдзуру Ханю. Тройные аксели, четверные тулуп и сальхов — это всегда огромная нагрузка на колени, которые и так больше всего страдают у спортсменов. У Литвинцева они болят уже давно — только раньше интенсивность позволяла тренироваться. А карантин усугубил проблему, едва не вынудив азербайджанского спортсмена закончить со спортом. Было настолько тяжело, что после каждой тренировки Владимир плакал — ни о каких четверных не шло и речи, не получались даже перебежки. Это было еще до карантина, когда фигурист думал, что во время перерыва как раз все пройдет:

— И я выхожу после изоляции на первую тренировку и понимаю, что не могу кататься, это все — фиаско, — делился воспоминаниями Литвинцев. — То есть через неделю мне тренеры уже говорят: ну все, парень. А я хочу кататься, но не могу. Мне уже говорили, что надо в шоу, куда-нибудь еще. По сути, ты занимаешься, а не можешь.

Каким-то чудом нашелся врач, который помог со всей этой ситуацией — уже после первого приема стало легче. Сейчас колени болят, но не сильно, тренироваться можно. А ведь Володя уже собирался заканчивать. Оказалось, что из-за особенностей строения тела ноги у фигуриста работают неправильно. Нужно делать специальные упражнения три-четыре раза в день и укреплять все.

В январе стало известно, что Литвинцев перешел тренироваться к «Ангелам Плющенко» в группу Сергея Розанова — в Instagram-аккаунте академии появилось небольшое видео с Владимиром. Судя по всему, фигуриста пока все устраивает — на своей страничке он поделился видео с попыткой исполнения параллельного четверного тулупа вместе с Александрой Трусовой и Леонидом Свириденко.

Недавно спортсмен принял участие в первом выпуске SKATING SKILLS, создателями которого являются фигуристы Роман Савосин и Егор Мурашов. Ребята выполняют разные челленджы и делают разные элементы, комментируя удачные и неудачные элементы. Литвинцев победил в самом первом выпуске, который состоял из конкурса на самый сложный прыжок, игры в снежный ком (когда нужно было повторять прыжки и добавлять к комбинации свой) и повторения связки прыжок + вращение.

Кроме фигурного катания, Владимир интересуется музыкой — учится играть на пианино и делает ремиксы на треки. И собирается написать биты для Димы Алиева — уже даже есть определенные заготовки, которые он показывал чемпиону Европы:

— Если бы я не был фигуристом, был бы музыкантом. Чувствую, что это прям мое. Мне очень музыка нравится, я меломан. Все слушаю — и что-то классическое, и модное.

В спорте Литвинцева вдохновляют именно катальщики — Гийом Сизерон, Патрик Чан, Аннабель Морозов. Хотя и сложные прыжки других тоже впечатляют — например, того же Нейтана Чена. И, вероятно, та же Елизавета Туктамышева — в Граце Владимир подбежал к комментаторской позиции, чтобы сфотографироваться с ней и Максимом Траньковым.

Чемпионат мира в Стокгольме будет уже вторым для фигуриста — два года назад спортсмен стал семнадцатым. Но по потенциалу уже сейчас может входить как минимум в десятку. Так что в Швеции Литвинцев будет пытаться этого достичь — равно как и своей мечты: сделать так, чтобы его катание нравилось ему самому.