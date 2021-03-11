Сменила страну и тренировалась с Медведевой. Кто такая москвичка Куракова, дебютирующая за Польшу на ЧМ

Фигуристка перешла в сборную Польши только со второй попытки — помогли тренировки у Брайана Орсера.

В спорте, как и в жизни, прежде всего интересуют личности. Смотришь иногда на фигуриста и думаешь что-то вроде: «Хорошо катает, музыкально, хореографически точно и технично, но не цепляет». Это совсем не про то, что кто-то плохой и нужно поставить на нем клеймо, — просто невозможно всем нравиться одинаково. Но есть те, кто выбивается из этого общего ряда и заметен всем. Симпатичен человек кому-то или нет — неважно, но если ты выделяешься, то это отмечают все. В фигурном катании можно не выиграть чемпионаты мира и Олимпийские игры, но можно запомниться другим.

Фигуристка из Польши в милых платьях с легкими программами, вечно улыбающаяся в уголке слез и поцелуев после прокатов, как раз их числа таких. Половина восхищается ее непосредственностью и жизнерадостностью, другие считают все это притворством и неуместными ужимками. В карьере Екатерины Кураковой пока не было больших побед, но интервью у нее берут едва ли не чаще, чем у других доступных для разговора спортсменок.

Сложный переход в сборную Польши

Москвичка Куракова с 2017 года выступает за Польшу — говорит, что в этой стране она нужна.

— Человек двигается в том направлении, в котором он чувствует себя нужным, и там, где видит возможность развиваться, — рассказала фигуристка в интервью Rzeczpospolita. — Выбрала Польшу, так как почувствовала себя действительно нужной.

В России успехи не особо не шли, хотя специалисты были хорошими: начинала Катя в «Москвиче» у Натальи Дубинской и там же выучила все тройные прыжки. Позже перешла к Инне Гончаренко, с которой серьезных успехов добились Сергей Воронов, Елена Радионова и Максим Ковтун. Но в России выше девятого места на юниорском первенстве страны ей подняться не удалось, а выступать хотелось и на международных соревнованиях. Так и появилась мысль о переходе в сборную Польши.

Выбор именно этой страны Куракова объяснила тем, что в России было много фигуристок экстра-класса, в Польше же хороших спортсменок недоставало. В нашей стране трепетно относятся к тем, у кого есть потенциал занять высокие места или сделать какой-то сложный элемент, поэтому и Катю не хотели отпускать просто так. Тем более, что она умела прыгать каскады из двух тройных прыжков (в сезоне-15/16, например, это еще котировалось как элемент ультра-си) и даже заходила на четверные.

— Конечно, в России не хотели, чтобы я выступала за Польшу, потому что я — хорошая фигуристка, — вспоминала Куракова, давая интервью польскому изданию TVP. — Я знаю много сложных прыжков, например каскад три-три, сейчас учу четверные. В России не были раду моему уходу. Я решила, что буду либо выступать за Польшу, либо вообще не буду кататься. Вернуться в Россию и снова за нее стартовать я уже не могу. Либо Польша, либо ничего.

Фигуристка дважды пробовала выступать за другую страну — в первый раз ей отказали. Появилась надежда, что спортсменке в России дают второй шанс — она сама описывала в интервью, что чисто откатала юниорское первенство страны и финал кубка России, но мест в топе не было. Катя пыталась использовать свои сильные стороны — например, прыгала максимально возможное для нее количество элементов во второй части программы. Но ничего не помогало — только фактический переход к знаменитому тренеру Брайану Орсеру, который работал также с Евгенией Медведевой, разрешил ситуацию.

Тренировки на подмосковной даче

В новой стране результаты резко улучшились — два чемпионства на национальном уровне и поездка на юниорский чемпионат мира и взрослое первенство Европы. Упал барьер, ограничивающий мечты Кураковой, о чем она рассказала в интервью «Газете.ру»:

— Я попала на чемпионат Европы, о чем даже не могла подумать! Раньше все мои мечты заканчивались на юниорских этапах «Гран-при» — я хотела просто, чтобы меня туда пустили.

Конкуренции, конечно, практически не стало, зато появилась возможность выступать на международных стартах. На юниорском ЧМ-2020 Екатерина стала седьмой, опередив одну американку и двух японок, на взрослом ЧЕ — десятой. Впереди маячил первый взрослый чемпионат мира, но его отменили из-за коронавируса. В Канаде Куракова могла бы выступать, как дома, — по крайней мере, не пришлось бы ехать на другой конец света. Тренируется то спортсменка у Орсера в Торонто.

Пандемия спутала планы — в конце прошлого марта Катя вернулась в Россию, занималась на даче в Подмосковье, готовилась к ЕГЭ и прыгала на полу. С Брайаном созванивалась по Zoom три раза в неделю — маловато, но что поделать. Тогда еще были разговоры, что чемпионат мира могут перенести на осень, что порадовало некоторых фигуристов.

В этом сезоне Куракова успела выиграть взрослый чемпионат и юниорское первенство Польши и победить на чемпионате четырех стран (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии). В короткой программе фигуристка даже успела опробовать новый для себя каскад тройной флип + тройной риттбергер, но в произвольной куда-то пропал фирменный лутц + ойлер + флип. Над постановками Катя работала с известным хореографом Бенуа Ришо. Причем сейчас спортсменка тренируется в Польше, а с Орсером все еще консультируется только онлайн.

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Наверняка о четверных, которые Катя уже пробовала (и даже говорила о том, что сальхов получался в каскаде с тулупом), пока можно забыть — тут бы восстановить тройные, на которых у Кураковой часто бывают недокруты. Но тут важен сам факт, что фигуристка их уже делала, равно как и тройной аксель, поэтому главный страх уже преодолен:

— Тройной аксель вообще попробовала в 10-11 лет, когда тренировалась у Натальи Петровны Дубинской. В то время я была в младшей группе, и в один из дней ее не было — замещали старшие мальчики. И они мне сказали: «Такая мелкая, cмешная, когда-нибудь попробуешь тройной аксель». Я сразу так: «Чего?» И просто пошла на него, ни о чем не думая, только помолилась: «Господи, хоть бы я себе ничего не сломала». И сделала! Ребята очень удивились: «Ты что, издеваешься, ты нормальная?» Потом, когда тренер узнала, начали уже отрабатывать, четверные я попробовала все и мне не страшно. Чувство полета очень нравится.

Соревнований в этом сезоне у всех получилось крайне мало (за исключением России, где чуть ли не каждую неделю проходили серьезные старты), поэтому накатывать программы и выступать перед публикой было негде. Чемпионат мира в Стокгольме будет первым для Кати — уж со второй попытки она должна выступить на этом старте. Ультра-си ждать не приходится, но можно смело надеяться на чистый прокат и улыбчивое лицо польской фигуристки в kiss&cry — Швеция может стать для Кураковой счастливой страной. При этом навряд ли на ЧМ-2021 она претендует на многое и станет серьезной соперницей для россиянок.