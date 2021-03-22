Стал известен российский тренер с наибольшим представительством на ЧМ. Это не Тутберидзе и не Плющенко

Таинственный наставник из Сочи, фотографии которого не так и просто найти, привез в Стокгольм целых четыре пары.

В преддверии чемпионата мира по фигурному катанию, который начинается в понедельник официальными тренировками (первые соревнования — 24 марта), на портале ISU были опубликованы официальные профайлы участников. Согласно им в соревнованиях примут участие 41 одиночница, 34 одиночника, 25 пар и 32 танцевальных дуэта. Одна пара была снята из-за положительного теста на коронавирус — это украинцы София Холиченко/Артем Даренский.

По тренерскому представительству лидирует с большим отрывом канадско-французский коллектив специалистов — Мари-Франс Дюбрёй, Патрис Лозон и Ромэн Агенауэр, несмотря на то что их самых звездных подопечных, Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона, нет на турнире. Они записаны как тренеры в профилях 11 танцевальных дуэтов.

Если брать одиночников, то тут первенство между собой делят Брайан Орсер, Стефан Ламбьель и менее известный немец Михаэль Хут (по четыре подопечных). Таблица тренеров с более чем двумя подопечными выглядит следующим образом:

4 ученика:

Брайан Орсер (Канада): Юдзуру Ханю, Боян Цзинь, Юн Хван Ча, Джейсон Браун.

Стефан Ламбьель (Швейцария): Денис Васильев, Сема Уно, Рика Кихира, Алексия Паганини

Михаэль Хут (Германия): Вальттер Виртанен, Йенни Сааринен, Николь Шотт, Лукас Бритшги

3 ученика:

Алексей Мишин (Россия): Михаил Коляда, Евгений Семененко, Елизавета Туктамышева

Лоренцо Магри (Италия): Маттео Риццо, Даниэль Грассль, Екатерина Куракова

Рафаэль Арутюнян (США): Натан Чен, Михал Бржезина, также тренирует пару Алекса Книрим/Брэндан Фрейзер

Орсер был бы единоличным лидером, если бы его указала полька Екатерина Куракова, но из-за пандемии она осталась в Европе и выбрала в официальном документе только итальянца Лоренцо Магри. Причем ограничений на количество тренеров у одного спортсмена нет. Так, у японских танцоров Мисато Комацубары и Тима Колето тренерами записаны 11 человек.

Неожиданный лидер у России

Среди россиян лидером по количеству фигуристов является Дмитрий Савин, который не тренирует ни одного соотечественника, зато сразу четыре пары российских эмигрантов. Про 48-летнего специалиста на самом деле не так много информации, как он заслуживает по своему статусу. Сам он предпочитает тишину — ничего в свой Instagram не постит. Вот здесь его можно увидеть справа в верхнем ряду.

Савин присутствует на сайте сочинского центра олимпийской подготовки и, судя по всему, работает именно там. ISU, правда, считает, что в Москве, но фотографии подопечных говорят о другом.

Ранее Савин работал в команде Нины Мозер, а также принимал участие в подготовке к Олимпиаде Елены Ильиных и Никиты Кацалапова.

Далее идут Александр Жулин, который числится тренером трех танцевальных дуэтов, и Алексей Мишин с тремя подопечными в одиночном катании.

Российские тренеры на чемпионате мира:

4 ученика/пары

Дмитрий Савин: Елизавета Жук/Мартин Бидарж (Чехия), Лана Петранович/Антониу Соуза-Кордейру (Хорватия), Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия), Анника Хоке/Роберт Кункель (Германия).

3 ученика:

Алексей Мишин: Михаил Коляда, Евгений Семененко, Елизавета Туктамышева

Александр Жулин/Петр Дурнев — Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания), Александра Назарова/Максим Никитин (Украина).

2 ученика/пары:

Этери Тутберидзе/Сергей Дудаков: Анна Щербакова, Морис Квителашвили (Грузия);

Евгений Плющенко: Александра Трусова, Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Тамара Москвина/Артур Минчук: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов;

Светлана Алексеева/Елена Кустарова/Ольга Рябинина: Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро, Анна Яновская/Адам Лукач (Венгрия).

У самых заметных в сезоне российских тренеров, Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, по два подопечных, хотя ученик «Ангелов Плющенко» Владимир Литвинцев до сих пор, по данным ISU, тренируется в «Самбо-70». Возможно, поклонникам хореографии тренерского штаба Тутберидзе будет интересно поболеть за турка Басара Октара, по крайней мере в короткой программе, — его программу ставил Даниил Глейхенгауз (произвольную — небезызвестный для российской публики Иван Ригини).

Евгений Плющенко, Алексей Мишин и Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Среди участников чемпионата также многие известные наставники — Светлана Соколовская, Светлана Панова, Василий Великов, Олег Васильев, Евгений Рукавицын, Федор Климов, Кирилл Давыденко. Все они работают с зарубежными фигуристами или как минимум их консультируют. Интересно, что среди действующих тренеров есть и Нина Мозер — но она работает лишь с одной парой, и это американцы Эшли Кэйн-Гриббл/Тимоти Ледюк.

А вот сколько российских тренеров мы увидим в Стокгольме, будет определено уже по итогам соревнований. Жесткий ковидный протокол на грани порядков в следственном изоляторе оставляет интригу.