Олимпийская чемпионка призывает всех не забывать о сильных соперниках россиян, которые все-таки доберутся до Стокгольма через коронавирусные ограничения.

До чемпионата мира в шведском Стокгольме осталось буквально несколько дней. Фигуристы уже в конце недели вылетают в Швецию, чтобы пройти карантин, судьи и технический персонал уже прибыли в «Глобен арену». Поэтому обсуждение фаворитов главного (и, по сути, единственного крупного) международного турнира года все актуальнее. Своим мнением с «СЭ» поделилась олимпийская чемпионка Екатерина Боброва.

Мужской состав сборной вызвал много споров

— Удивились, что чемпионат мира пройдет, несмотря на пандемию?

— Для меня это приятная неожиданность! В этом сезоне у фигуристов не было международного соревновательного сезона. Конечно, проходили соревнования класса Б, «Гран-при», но их сложно назвать международными. Финала «Гран-при» не было, а некоторые проводили свой чемпионат страны онлайн. Я очень рада, что появилась возможность проведения чемпионата мира, пусть и с некоторыми особенностями. Тем более что на этом чемпионате будут разыгрываться квоты на Олимпийские игры. Уверена, нас ждет прекрасная борьба!

— Как оцените процедуру отбора в российскую сборную на ЧМ?

— Процедура стандартная: от нас точно едет чемпион России, а остальные фигуристы — в соответствии с квотой. Добираются участники по итогам чемпионата Европы или финала Кубка России, который проходил в этом году. Решение принимает тренерский совет. Так было всегда, и плохо это или хорошо — не нам судить. Для этих вопросов существует Федерация фигурного катания.

— Итоги отбора справедливые? Мы собрали лучший состав из возможных?

— У нас сейчас очень много сильных спортсменов. Если взять любых фигуристок из нашей первой пятерки, то я уверена, что они смогут бороться за мировую тройку. Сегодня мы видим состав, в который входят чемпионка России Анна Щербакова, Александра Трусова, которая заработала свою квоту на чемпионате страны, и Елизавета Туктамышева, отобравшаяся в финале Кубка России. К примеру, Камила Валиева, занявшая в Челябинске второе место, пока не имеет права выступать на чемпионате мира в связи с возрастными ограничениями.

Что касается мужского состава сборной, он вызвал много споров. У нас есть классные мальчики, подающие надежды. Многие из них здорово начали сезон, хорошо выступали на Кубке Первого канала. Но у России только две квоты на ЧМ в мужском одиночном катании. Первая квота за чемпионом страны Михаилом Колядой. Вторым должен поехать победитель финала Кубка России. Им стал Евгений Семененко, который показал себя на этих соревнованиях с прекрасной стороны. Надеемся на то, что по итогам этих соревнований у наших ребят появится возможность добыть три квоты на Олимпийские игры.

Пик формы Туктамышевой мы увидим на чемпионате мира

— Из-за проблем с тренировками и соревнованиями в других странах можно считать российскую сборную фаворитом ЧМ?

— Для меня это странный вопрос, потому что российские спортсмены всегда считались фаворитами чемпионатов Европы и чемпионатов мира. Неважно, каждый ли день тренируются наши соперники или имеют проблемы, как в этом сезоне. Сборная России фаворит не потому, что кто-то слабее, а потому, что наша сборная всегда была в лидерах.

— На турнире танцоров сильно отразится отсутствие Пападакис и Сизерона? Мы можем рассчитывать на золото в танцах на льду впервые за много лет?

— Конечно, мы можем рассчитывать на золото! Вика с Никитой — действующие чемпионы Европы, и у них очень хорошие шансы. Откатав несколько стартов со своей новой произвольной программой под Майкла Джексона, перед финалом Кубка России они решили вернуть старую программу, с которой ранее стали чемпионами Европы. Думаю, это был оправданный шаг со стороны их команды, ведь эта произвольная программа им очень подходит. К тому же короткая программа у них очень сильная. Наши главные соперники — две невероятные американские пары, которые проявили себя на национальном чемпионате. Уж они-то не дадут спуску нашим ребятам. Но Вика с Никитой их уже обыгрывали, поэтому здесь проблем возникнуть не должно.

— Елизавета Туктамышева попала на ЧМ спустя шесть лет. Она может соревноваться на равных с молодыми соперницами?

— Я очень рада за Лизу! Тем более что она будет выступать в той же стране и в том же городе, в котором она одержала победу на чемпионате Европы шесть лет назад. Мне кажется, это очень красивый момент в ее карьере. Сейчас Лиза в хорошей форме. Ее новая короткая программа очень нравится мне, так же как и предыдущая. Я вижу, как к каждому старту ее форма становится все лучше. Уверена, что пик ее формы в этом сезоне мы увидим на чемпионате мира. К тому же Профессор, Алексей Мишин, умеет четко распределить все таким образом, чтобы на самые важные старты спортсмен вышел, будучи полным сил.

Не стоит забывать про Рику Кихиру

— Кто, на ваш взгляд, фаворит ЧМ — Александра Трусова или Анна Щербакова? Кто-то еще?

— Странно, что после вопроса про Елизавету Туктамышеву вы сразу же выбрасываете ее из фаворитов и предлагаете альтернативу только из двух участниц. И все же отвечу. Конечно, девочки будут бороться за самую высшую ступень пьедестала на чемпионате мира. Но не стоит забывать, например, про Рику Кихиру — я слышала, что ее аксель в три с половиной оборота стал очень стабильным. Она исполняет этот прыжок как в короткой программе, так и в произвольной — отдельно и в каскаде. Я видела на тренировках, как чисто она начала исполнять сальхов в четыре оборота. Посмотрим, сможет ли она показать все, что будет заявлено на чемпионате мира. Но в любом случае, мне кажется, ей нужно идти на риск. Во-первых, перед олимпийским сезоном это хорошая возможность потренировать прыжки перед зрителями на важном международном старте. А во-вторых, без прыжков ультра си она вряд ли сможет стать лидером.

— Какие перспективы в Стокгольме у Михаила Коляды?

— Самые что ни на есть хорошие. Хочется пожелать ему, чтобы он показал все свои возможности и зацепился за тройку лидеров. Но при всей любви и уважении к Мише я думаю, что при такой форме, в которой находятся сейчас наши мировые лидеры, ему будет нелегко бороться с ними. Я имею в виду Юдзуру Ханю и Нэтана Чена. Если эти два спортсмена покажут все то, на что они способны, между ними разразится борьба за золото.

— Итоги предолимпийского ЧМ будут намеком на итоги Олимпиады?

— К Олимпиаде все может сильно поменяться. Например, Миша Коляда не так давно начал стабильно выполнять прыжки и показывать хорошие программы, он только приближается к лидерам. Судьи очень любят нашего спортсмена, и я надеюсь, что у него будет шанс побороться за лидерство в следующем сезоне. У девочек к следующему сезону выходят сильные спортсменки, которые пока не могут участвовать из-за возраста. В танцах на льду на чемпионате мира не будет лидеров-французов. И они точно не упустят шанса в борьбе за золото на Олимпийских играх, они идут к нему восьмой год. У нас, конечно, есть очень сильные дуэты в парном катании, которые, возможно, будут бороться даже больше между собой. Но, признаться, не могу с уверенностью сказать, как обстоят дела с парами на международной арене. Вот на чемпионате мира и посмотрим.