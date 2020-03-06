Россиянка Камила Валиева лидирует по итогам короткой программы в состязаниях девушек на юниорском чемпионате мира. Еще одна представительница России Дарья Усачева идет третьей. Между ними расположилась кореянка Ли Хэ Ин.

Таллин (Эстония)

Юниорский чемпионат мира

Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 74,92

2. Ли Хэ Ин (Корея) — 70,08

3. Дарья Усачева (Россия) — 68,45

4. Алиса Лью (США) — 67,52

5. Майя Хромых (Россия) — 66,78

6. Ви Се Йон (Корея) — 65,45