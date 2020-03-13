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«В Квебеке закрыты все катки и библиотеки». Комментатор Тед Бартон — об отмене ЧМ-2020 по фигурному катанию

08:24

Известный комментатор Тед Бартон в своем официальном Twitter рассказал о ситуации в Квебеке, где планировалось провести чемпионат мира в местном Монреале, но было принято решение не проводить турнир из-за угрозы распространения коронавируса.

— Правительства провинций в настоящее время очень серьезно подходят к борьбе с вирусом, — написал Бартон. — В Квебеке все катки и библиотеки теперь закрыты. Все хотят, чтобы это прекратилось прямо сейчас.

Турнир должен был пройти с 16 по 22 марта.

Чемпионат мира по фигурному катанию

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