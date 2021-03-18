Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / результаты Фото Медальный зачет
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира-

Туктамышева рассказала о желании выехать в Европу

10:07
Теги:

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о влиянии пандемии коронавируса на жизнь.

«В целом, не так сильно все поменялось. Единственная проблема — очень хочется выехать в Европу. Но невозможность этого не сильно по мне ударила. В плане тренировок мы занимались онлайн. И я поняла ситуацию, поняла, как адаптироваться к ней. Я себя все время дома занимала какими-то делами», — приводят слова Туктамышевой «Известия».

На данный момент Туктамышева готовится к чемпионату мира, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1137381/aleksei-fomin/budu-vystupat-poka-pozvoliaet-moe-telo

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...