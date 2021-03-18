Туктамышева рассказала о желании выехать в Европу
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о влиянии пандемии коронавируса на жизнь.
«В целом, не так сильно все поменялось. Единственная проблема — очень хочется выехать в Европу. Но невозможность этого не сильно по мне ударила. В плане тренировок мы занимались онлайн. И я поняла ситуацию, поняла, как адаптироваться к ней. Я себя все время дома занимала какими-то делами», — приводят слова Туктамышевой «Известия».
На данный момент Туктамышева готовится к чемпионату мира, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1137381/aleksei-fomin/budu-vystupat-poka-pozvoliaet-moe-telo
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