Туктамышева рассказала о желании выехать в Европу

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о влиянии пандемии коронавируса на жизнь.

«В целом, не так сильно все поменялось. Единственная проблема — очень хочется выехать в Европу. Но невозможность этого не сильно по мне ударила. В плане тренировок мы занимались онлайн. И я поняла ситуацию, поняла, как адаптироваться к ней. Я себя все время дома занимала какими-то делами», — приводят слова Туктамышевой «Известия».

На данный момент Туктамышева готовится к чемпионату мира, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.