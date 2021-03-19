Никита Кацалапов оценил готовность к старту чемпионата мира по фигурному катанию

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, оценил готовность к чемпионату мира.

«Мы постепенно набирали форму, делали все это под надзором врачей. К финалу Кубка России подготовились достаточно хорошо, хотя и не без проблем. Отдохнули пару дней после финала, затем сразу вышли на лед и всю неделю не просто тренировались, с нагрузкой, себя не отпускали.

Мы не устали во время финала. Это во-первых. Потому что у нас, можно сказать, сезон только начался. Мы себя хорошо чувствовали, это во-вторых. С нагрузкой стали работать, и все шло гладко, хорошо. Съездили в Питер на шоу Алексея Николаевича Мишина и затем в полную силу, жестко тренировались дома», – цитирует Кацалапова пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Турнир пройдет в столице Швеции, Стокгольме, с 22 по 28 марта.