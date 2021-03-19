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Никита Кацалапов оценил готовность к старту чемпионата мира по фигурному катанию

11:05
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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, оценил готовность к чемпионату мира.

«Мы постепенно набирали форму, делали все это под надзором врачей. К финалу Кубка России подготовились достаточно хорошо, хотя и не без проблем. Отдохнули пару дней после финала, затем сразу вышли на лед и всю неделю не просто тренировались, с нагрузкой, себя не отпускали.

Мы не устали во время финала. Это во-первых. Потому что у нас, можно сказать, сезон только начался. Мы себя хорошо чувствовали, это во-вторых. С нагрузкой стали работать, и все шло гладко, хорошо. Съездили в Питер на шоу Алексея Николаевича Мишина и затем в полную силу, жестко тренировались дома», – цитирует Кацалапова пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Турнир пройдет в столице Швеции, Стокгольме, с 22 по 28 марта.

Дополнительная информация:

https://www.fsrussia.ru/intervyu/5436-viktoriya-sinitsina-nikita-katsalapov-raz-nam-dayut-dobro-i-my-otobralis-na-chempionat-mira-to-poedem-v-stokgol-m-s-udovol-stviem-i-budem-rabotat-kak-ni-v-chem-ne-byvalo.html

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